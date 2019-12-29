انطلقت الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، منذ قليل، بمقر حزب مستقبل وطن، بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء وممثلي 10 أحزاب.

وجاءت الجلسة بحضور أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمؤتمر"، إضافة إلى مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها، فيما يخص مجلسي النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور، المهندس أشرف رشاد، رئيس مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس المحافظين، وأحمد مقلد ممثلا عن المؤتمر، مارسيل سمير ممثل التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم حزب الغد.