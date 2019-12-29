حالة من الجدل أثيرت خلال اليومين الماضيين، عقب قرار نقل 4 تماثيل كباش من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر لتزيين ميدان التحرير بعد نصب المسلة به.

"الوطن" حصلت على صور الشكل النهائي للتصميم، حيث تتوسط مسلة الملك رمسيس المشهد على قاعدة خرسانية يجري صبها حاليا ثم التماثيل الأربعة في الاتجاهات الأربعة للميدان يليه مدرج.

التصميم الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، بدأ العمل فعلياً في تنفيذه بزراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز، وكذا تجهيز "صينية" الميدان، تمهيداً لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلاً عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكي يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان أيضا نافورة وأعمال مائية وإضاءات، كما تفقد رئيس الوزراء أيضاً أعمال التطوير والتجميل أعلى جراج التحرير.

كما تجري الآن أعمال حفر حتى مستوى محطة مترو السادات، لصب القاعدة الخرسانية الضخمة التي ستحمل المسلة بعد نقلها للميدان.