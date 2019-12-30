لميس جابر: فتح العثمانيين لمصر "غزو"..وسليم الأول سرق لقب خادم الحرمين

أكدت الكاتبة والمؤرخة لميس جابر أن المناهج الدراسية تصف الغزو العثماني لمصر بـ"الفتح"، وهناك كتاب للشيخ عبدالله الشرقاوي كان شيخ الأزهر أثناء فترة محمد علي وصف فيها الغزو العثماني لمصر بـ"الفتح"، رغم أن السلطان سليم الأول قام بسرقة الخلافة من العباسيين، كما سرق لقب خادم الحرمين الشريفين، ومن يومها والكثير لديهم إيمان قوي بشيء يُسمى "الخلافة".

وأضافت "جابر"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن كل من قام بتأريخ بعد دخول العثمانيين أصبح يتحدث عن الحاكم العثماني وأصبح حاكم مقدس بالنسبة لهم، وتوارثها البعض، مضيفًا :" فالمؤرخون القدماء يحترمون هؤلاء السفاحين احترام شديد جدا".

وتابعت: "قعدت أطلع الكتب القديمة اكتشفت أن ده سبب وصف بعض المناهج الدراسية الغزو العثماني لمصر بالفتح، إنما هو غزو، الجنس التركي أصلا من حيث السلالة ينتمي إلى الروم، ومن حيث النسب ينتمي إلى الفرس".

لميس جابر: الجيش التركي يستعد لدخول ليبيا.. و"ترامب عامل من بنها"

وأوضحت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهك سيادة الدولة الليبية بعد فشله في الحصول على الغاز من المتوسط بسبب قوة مصر واليونان، مضيفة: "أردوغان بمفرده لا يجرؤ أن يقوم بذلك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث إليه هاتفيا عندما أرسل قوات تركية لسوريا وقاله ارجع يلا ورجع، بس ترامب دلوقتي عامل من بنها، مفيش ولا تويتة، لذلك أردوغان صرح بأن يوم 2 يناير البرلمان التركي هياخد الأصوات على دخول الجيش التركي لليبيا".