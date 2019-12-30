ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 عمال لتعديهم بالضرب على عجوز يقوم بتنظيف السيارات في الشارع بشبرا الخيمة، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يوضح قيام المتهمين بضربه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو بقيام 3 عمال بقاعة أفراح ومقهى، بالتعدي على عجوز في الشارع أثناء قيامه بتنظيف السيارات في شبرا الخيمة.

أخطر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وتحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهمين والتعرف على شخصية المجني عليه ونقله إلى المستشفى.

وتبين عدم أصابته بأية إصابات ظاهرية واعترف المتهمين بالتعدي على العجوز بالسب والشتم والضرب دون أن يحدثوا به أي إصابات معترفين بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وأنهم لم يقصدوا إيذائه ولكنهم كانوا في حالة هزار تحولت لمشادة ومشاجرة بينهم وبين العجوز الذي رفض طريقتهم في الهزار.

وباستدعاء المجنى عليه اتهم المشكو في حقهم بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب خلال عمله دون إحداث إصابات به، وهو ما دفعه لعدم الإبلاغ بالواقعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم في الميعاد القانوني.