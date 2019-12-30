اطمئن الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، على انتظام سير العملية الدراسية لامتحانات النقل الإعدادي والثانوي بمعاهد إدارة الأقصر الأزهرية، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد والحرص على رفعة شأن الأزهر وتقدمه على مر العصور.

واستطلع ابراهيم أراء الطلاب حول مستوى الامتحانات، حيث أجمعوا أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وجدَّد مطالبته للمعلمين بتهيئة المناخ المناسب وتذليل كافة العقبات لآداء الطلاب الإمتحانات بشكل طيب، حيث رافقه بالجولة جمالات كامل حسن الوكيل الشرعى للمنطقة.

جدير بالذكر أن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، كان قد شهد السبت الماضي، تسلم مديرى الإدارات التعليمية أسئلة إمتحانات النقل الإعدادى والثانوى للفصل الدراسى الأول للعام 2019/2020.