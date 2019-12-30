قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقات التي تجمع الطرفين وثيقة ومتميزة للغاية وشهدت طفرة كبيرة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في يونيو 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن هذا العام شهد أكثر من زيارة للرئيس السيسي، إلى عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، رومانيا، بيلاروسيا، وروسيا، لافتًا إلى أنه أكد على أهمية دبلوماسية التنمية وتحقيق مصالح مصر والعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر وخاصة في منطقة تنمية محور قناة السويس.

وأشار، إلى أن رئيس الجمهورية حريص على توثيق العلاقات مع الدول الأوروبية، موضحًا أن الأخيرة تعطي أهمية كبيرة للاستماع إلى وجهة النظر الرئيس السيسي، بالنسبة للقضايا الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.