تنظم كلية التربية بجامعة حلوان، المؤتمر الدولي الثاني والعلمي التاسع عشر للكلية، بعنوان "اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم"، الأربعاء المقبل.

ويقدم المؤتمر، أفكارًا ورؤى حول مستقبل التعليم، فى ظل التحول الرقمي، واقتصاد المعرفة، لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم، ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا، ويهدف لتشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات، والمراكز البحثية، لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، خاصة البحوث التطبيقية، المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم.

كما يلقي الضوء على التجارب الدولية والعربية، حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة، والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر، إلى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم، وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمي، فى دعم فئات المتعلمين.

وتدور محاور المؤتمر، حول التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي، البيئات الداعمة له في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي، وتقام على هامش المؤتمر، ورش عمل يحاضر فيها نخبة من رموز العلم والتكنولوجيا والنشر، في مصر والعالم العربي.

يأتي المؤتمر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويرأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية.