كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل اجتماع جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة ملف المتحف المصري الكبير، حيث ذكر أنه حضر اجتماعين استغرقا 6 ساعات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأوضح العناني، أنّ الاجتماع الأول تناول ملف السياحة والآثار مجتمعين، لبحث دمج السياحة الثقافية المتمثلة في الإسكندرية والقاهرة وآثار وادي النيل مع السياحة الشاطئية المتمثلة في البحرالأحمر وسفاجا وجنوب سيناء، وكيفية التكامل بين الإثنين من أجل تقديم منتج متكامل يشمل السياحة والآثار.

وزير السياحة: نقلت شكاوى وتحديات المستثمرين للرئيس السيسي

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنّه تحدث مع الرئيس السيسي عن التحديات التي تواجه المستثمرين والمشكلات التي تعيق عملهم، حيث أنّه سافر لهم إلى الغردقة وجلس معهم وسمع شكواهم، وأعطى مُلخص تلك المشكلات للرئيس السيسي، كما أنّه أطلع الرئيس على المشروعات الضخمة التي سيجرى افتتاحها في العام الجديد 2020، والتي سيتحدث عنها العالم أجمع.

وتابع: "سيجرى افتتاح مسجد أثري في قصر عابدين، والمعبد اليهودي في الإسكندرية بعد ترميمه، وبعدها بأيام سيجرى افتتاح قصر البارون في مصر الجديدة، ثم افتتاح متحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفرالشيخ وقصر محمد علي"، موضحًا أنه ناقش مع الرئيس السيسي خطة ترويجية من أجل استثمار تلك الافتتاحات لجذب السائحين.