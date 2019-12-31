تحدثت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مع الإعلامية لميس الحديدي، عن تجاربها في عام 2019، خلال حلقة اليوم من برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وكشفت "فاهيتا" عن أفضل الأشياء التي مرت بها في عام 2019، قائلةً إن قبر حماتها كان المكان الأفضل الذي زارته، مضيفة أن أهم خبر رأته كان طلاق وائل كافوري، مشيرةً إلى أن فيلم "الهروب" كان الأفضل في هذا العام.

وقاطعتها مقدمة البرنامج، حيث أشارت إلى أن هذا العام لم يشهد إنتاج أي فيلم سينمائي يحمل هذا الاسم، لترد الدمية الشهيرة بقولها: "لية ده فيلم الساعة، بطولة محمود كهربا، ده هيكهرب الدنيا في يناير"، وذلك في إشارة إلى انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك الأسبق، إلى النادي الأهلي، حيث من المنتظر أن يشارك مع الشياطين الحمر بداية من يناير المقبل.

وتابعت: "خسرت مرات آسر ياسين، اتضايقت إني اتجوزت جوزها، الناس بقى مخها ضيق أوي، وعمرو دياب هو شخصية العام بالنسبة لي".