يصل إلى درجة الصقيع.. تعرف على حالة طقس اليوم في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارُا شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة لحد الصقيع في بعض المناطق، منها المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتأتي معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 09 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 09 16

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 07 15

بورسعيد 11 17

دمياط 11 17

الزقازيق 11 17

الإسماعيلية 09 18

السويس 10 18

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 10 16

نخل 01 14

طابا 11 17

كاترين 02 09

الطور 09 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 09 19

مرسى علم 15 20

الفيوم 09 17

بني سويف 10 17

المنيا 08 18

أسيوط 06 18

سوهاج 08 18

قنا 07 19

الأقصر 07 19

أسوان 08 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 20 30

المدينة 11 26

الرياض 12 27

المنامة 18 25

أبو ظبي 17 26

الدوحة 18 26

الكويت 10 23

دمشق 01 11

بيروت 10 23

عمان 03 11

القدس 06 10

غزة 10 16

بغداد 06 20

مسقط 19 26

صنعاء 08 24

الخرطوم 17 31

طرابلس 09 12

تونس 06 14

الجزائر 05 14

الرباط 07 18

نواكشوط 15 28