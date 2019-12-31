استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والتى تم تنفيذها خلال عام 2019، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم خلال عام 2019، إتاحة 437 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين وحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بجانب الوحدات التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، و76 مشروعاً لصرف صحي المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار جنيه، و165 مشروعاً لصرف صحي القري، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه.