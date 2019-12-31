أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم بدء تشغيل مبنى السويقتين الجديدتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحي الأول بالمدينة، بنظام الانتفاع مقابل الإشغال كأماكن بديلة للباعة الجائلين، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه سيتم التقديم لإشغال أي باكية بموقع السويقتين، بصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، مع ضرورة توافر الأصل للاطلاع عليه، وأنه لا يجوز الحجز بأي طريق آخر، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف العمل بمبنى السويقة القديم الموجود بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التزام الباعة الجائلين بالتواجد داخل مبنى السويقتين، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار منع انتشار المظاهر العشوائية بمدينة دمياط الجديدة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.