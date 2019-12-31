شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، اليوم، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات العامة والتجارية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالعمل على انضباط الأسواق ومنع الغش التجاري، وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

قال اللواء وجدي زقزوق، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 198 إزالة إدارية، و 31 محضر إشغالات، و7 محاضر لمحلات بدون ترخيص، و 8 محاضر بائع متجول، و 21 مخالفة فورية.

وفي مركز مطاي، أزالت الوحدة المحلية، حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منها حالة تعد بحي جنوب المدينة بحوض فؤاد بمساحة 2 قيراط وحالة بحي شمال المدينة بمساحة 2.5 قيراط، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ علي رقعة الأرض داخل زمام المحافظة.

قال محمد حلمي رئيس المركز، إن محافظ المنيا وجه بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة البناء المخالف أو تجريف الأرض الزراعية أو التعدي على أملاك الدولة .