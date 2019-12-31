شعبان علي رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم تعيين اللواء شعبان محمد عبد السلام علي رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري خلفا للواء ياسر جلال الذي انتهت مدة اعارته من القوات المسلحة وقد أكد وزير النقل خلال لقائه مع رئيس هيئة النقل النهري الجديد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث لافتا الى ضرورة الاسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص والاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دروات تدريبية والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتاكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية ، والتأكد من توافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.