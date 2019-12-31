محتجون يهاجمون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد

هاجم محتجون عراقيون الثلاثاء البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدف الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، وأحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، وفقا لمراسل وكالة "فرانس برس".

المتظاهرون يحرقون أعلاما ويحطمون كاميرات المراقبة وسط هتافات "الموت لأمريكا"

وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأمركية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.