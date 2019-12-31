شهد مسرح "كايرو شو"، حفل تسليم جوائز مسابقتها لشباب المسرحيين، أمس الإثنين، والتي جرى إعلان نتيجتها في يوليو الماضي، وسلم النجم يحيى الفخراني الجوائز للفائزين بحضور أعضاء لجنة التحكيم.

وأعرب يحيى الفخراني، عن سعادته بالمبدعين الشباب في كل المجالات، مؤكّدًا إيمانه بهم وبقدراتهم.

عصام السيد يشيد بالدور التنويري لـ"كايرو شو": حركة مسرحية

وأشاد المخرج المسرحي عصام السيد عضو لجنة التحكيم بالمسابقة بالدور التنويري الذي تقوم به "كايرو شو" باعتبارها أول جهة إنتاجية من القطاع الخاص تنظم وتمول جائزة لشباب المبدعين، إضافة للدور الكبير الذي لعبته خلال الفترة الماضية في إنعاش المسرح المصري ومنح الفرصة لمخرجين شباب مثل تامر كرم، قائلا: ما تقوم به كايرو شو يطلق عليه "حركة مسرحية".

بدوره، أكّد الكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني الشريك المؤسس لـ"كايرو شو" أنَّ مصر غنية بالمبدعين والمواهب أكثر من أي وقت مضى في كل المجالات وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء ستعيد الفن المصري لموقعه الطبيعي في صدارة الصدارة، وهو ما سينعكس إيجابا على المجتمع ككل.

ولفت إلى أنَّ "كايرو شو" تحاول أن تقوم ولو بجزء صغير في تلك النهضة الفنية التي تحتاجها مصر، وستحرص دائما على دعم شباب المبدعين من الكتاب وغيرهم.

يُذكر أنَّ الفائزين هم الكاتب أكرم مصطفى الفائز بالجائزة الأولى وقيمتها 75 ألف جنيه عن النص المسرحي"مرة واحد صالح" والكاتب أحمد الملواني الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه عن النص المسرحي "ع الهوا"، بينما فاز بالجائزة الثالثة مناصفة وقيمتها 40 ألف جنيه الكاتب أسامة محمد عن نص "بيت العز" والكاتب سامح عثمان عن نص "أربعين على كام".

كما جرى أيضًا تسليم شهادات تقدير لمؤلفي النصوص التي وصلت للقائمة القصيرة، و أعضاء لجنة التحكيم وهم: المخرج الكبير عصام السيد والناقدة الكبيرة عبلة الرويني والكاتب مدحت العدل والكاتب حاتم حافظ والإعلامي محمد هاني.

وتولت تقديم الحفل النجمة الشابة هبة مجدي إحدى نجمات كايروشو التي تشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة مسرحية " الملك لير"، وحضر الحفل أيضا أعضاء لجنة القراءة التي تشكلت من مبدعي كايرو شو المخرجين الشباب تامر كرم ومحمد الصغير ومروة رضوان.