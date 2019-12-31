أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن مواني الهيئة، شهدت تداول 512 شاحنة بضائع، و283 سيارة.

وأضاف المتحدث الإعلامي، في بيان له اليوم، أن ميناء نويبع استقبل اليوم، السفينة سينا وعلى متنها 19 شاحنة و4 سيارات، ومغادرة السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 88 شاحنة و9 سيارات، بينما استقبل ميناء بورتوفيق، السفينة shanghai .M وعلى متنها 241 سيارة.

وأوضح أن ميناء سفاجا، يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 32 شاحنة و15 سيارة، بينما تغادر السفينة سينا بريدج وعلى متنها 114 شاحنة وسيارتين.

وأشار إلي أن ميناء سفاجا، استقبل أمس ثلاث سفن، وعلى متنهم 180 شاحنة و6 سيارات وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس ونما اكسبريس، وعلى متنهم 79 شاحنة و6 سيارات.