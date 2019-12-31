تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة في مجال الإتجار بمخدر الهيروين بنطاق محافظتي الإسماعيلية والدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن ومديريتي أمن الإسماعيلية والدقهلية، تم استهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بأماكن تواجدهما.

وجرى القبض على الأول "عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية"، حال تواجده بطريق الإسماعيلية-السويس سرابيوم بدائرة المركز، وبحوزته 5 قالب حجري لمخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

أما الثاني فتم ضبطه "عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية"، حال تواجده بالقرب من مدخل مدينة 15 مايو، بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.