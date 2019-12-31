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حصاد 2019.. بدء جني الثمار

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الحماية المدنية تنقذ سيدة بعد احتجازها في أحد عقارات الإسكندرية

الحماية المدنية تنقذ سيدة بعد احتجازها في أحد عقارات الإسكندرية

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا لنقل الغاز إلى أوروبا

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا لنقل الغاز إلى أوروبا

مايكروسوفت: هاكرز يشتبه في صلتهم بكوريا الشمالية سرقوا بيانات مهمة

مايكروسوفت: هاكرز يشتبه في صلتهم بكوريا الشمالية سرقوا بيانات مهمة

طرق وشروط حصول المعلمين على 1000 جنيه.. الصرف بأثر رجعي

طرق وشروط حصول المعلمين على 1000 جنيه.. الصرف بأثر رجعي

"البحر الأحمر" تستعد لاحتفالات رأس السنة بتزيين وتجميل الشوارع

"البحر الأحمر" تستعد لاحتفالات رأس السنة بتزيين وتجميل الشوارع

ضبط لص بـ"مفك" و"زرادية" في عين شمس: سرق بطارية سيارة

ضبط لص بـ"مفك" و"زرادية" في عين شمس: سرق بطارية سيارة

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رأس السنة 2020 فلكيا.. احتفال يبدأ في المحيط الهادئ وينتهي بجزر هاواي

رأس السنة 2020 فلكيا.. احتفال يبدأ في المحيط الهادئ وينتهي بجزر هاواي

جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

"عيد أبت".. كيف احتفل المصريون القدماء برأس السنة؟

"عيد أبت".. كيف احتفل المصريون القدماء برأس السنة؟

"خش لا مؤاخذة شمال".. بدرية طلبة تستعد لتسجيل أبليكشن الطرق الجديد

"خش لا مؤاخذة شمال".. بدرية طلبة تستعد لتسجيل أبليكشن الطرق الجديد

شهيد الشهامة وانتحار طالبة الصيدلة.. عام القضايا المثيرة للجدل

شهيد الشهامة وانتحار طالبة الصيدلة.. عام القضايا المثيرة للجدل

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