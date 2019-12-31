قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور أسامة إبراهيم دياب، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، للعمل مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1555 لسنة 2019.