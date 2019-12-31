120 مليون جنيه لتطوير 6 كباري ومحاور مرورية بالجيزة

تستقبل محافظة الجيزة العام الجديد بعدد من المشروعات الهامة التي تتكامل مع الرؤية العامة الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن رصد 120مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير الكباري والمحاور الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك تماشياً مع رؤية الوجه الحضاري للجيزة 2020 .

وقال "راشد" إنه سيتم تطوير واستكمال رفع كفاءة 6 محاور وكباري حيوية، تشمل محوري 26 يوليو وصفط اللبن، وكوبري الجيزة المعدني وكوبري العمرانية وكوبري الساحل وثروت .

وأضاف أنه سيتم تركيب 1100 باكية حديدية لاستكمال تدعيم عناصر الأمان بمحور صفط اللبن، إضافة إلى تركيب عواكس ومهدئات للسرعة إضافية بالطرق المستوية أعلي المحور وعدم الاقتصار علي العواكس التي تم تركيبها بالمنحنيات الخطرة. مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه بمحور صفط اللبن ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسب وقوع الحوادث، مؤكداً أنه تم ضخ اعتمادات مالية كبيرة بلغت 50 مليون جنية لتدعيم كافة عناصر الأمان بالمحور بصورة لاحظها المترددين عليه وذلك حفاظاً علي سلامة المواطنين .

جاءت تصريحات المحافظ، عقب لقائه بممثلي شركه المقاولون العرب القائمة علي الأعمال وذلك بحضور المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة الأسوار الحديدية بمحور 26 يوليو وتدعيم المتهالك منها، إضافة إلي تنفيذ ترميم لطبقة الرصف بالطريق، مؤكداً علي إصلاح بعض القطاعات المعيبة في الاتجاه القادم من الجيزة إلى 6 أكتوبر، إضافه إلي تغير النيوجيرسي بعدد من القطاعات بالمحور، وتنفيذ تخطيط مروري وإصلاح الفواصل العرضية، وذلك بما لا يتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمحور.

وأكد "راشد" أنه تم الاتفاق علي تدعيم الأسوار الحديدية بكوبري الجيزة المعدني وتغيير طبقة الأيبوكسي بالطريق لتلاشي حدوث أي انزلاقات أو حوادث أعلى الكوبري وذلك باعتبارة أحد الكباري الحيوية التي تشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم . كما أكد محافظ الجيزة علي تطوير عناصر الأمان وصيانة الأسوار الحديدية ومراجعة الفواصل العرضية والشكل الجمالي للأسوار بكباري ثروت والساحل والعمرانية.