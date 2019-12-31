أعلن محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

وأشار الشامي إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد، لافتا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان برئاسة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكافة المرافق.

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار متابعة سير العمل بالمرافق العامة، وتوفير المواد الغذائية والبترولية، وتشكيل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة، والمرور على المرافق والمستشفيات، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات كافة والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض.

وأكد مدير الأزمات والكوارث ان محافظ الأقصر شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق ومديريات الخدمات وقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى، تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد، وأنه وجهه بتوفير كافة السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز، مع المرور على تجار التموين ومستودعات البوتاجاز والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة.