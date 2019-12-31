أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية استطاع حل مشكلة مصريين بحصولهما علي مستحقاتهم، حيث كان للأول مستحقات تزيد علي 15 عاما، وتبلع 177 ألفا و295 ريالا سعوديا، والثاني من سبع سنوات، وتبلع 42 ألفا و177 ريالا، وبلغت إجماليها ما قيمته 940 ألف جنيه مصري.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى باسم الوزارة هيثم سعد الدين : إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن "ع .ب .أ" شيف مطبخ ، والمواطن "م.ص.ع" رئيس غرف ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف إنه بالمتابعة مع المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أوضح : أن المواطنين كان يعملان بإحدى الفنادق بالمدينة المنورة ، وقام مكتب التمثيل العمالي بتقديم المساعدة والدعم لهما خلال نظر الدعوي بالهيئة العمالية ضد الشركة لامتناعها عن دفع مستحقات نهاية الخدمة ورصيد الاجازات وبدل تذاكر السفر لكليهما .

وقد صدر قرار الهيئة الابتدائية لصالحها وقامت إدارة الفندق بالاستئناف علي الحكم، وعلي مدار أكثر من ثلاثة أشهر من المتابعة مع المواطنين، مدعما بالمستندات وعقود العمل مبينا بداية التعاقد ونهايته لبلوغهما السن القانونية للتقاعد حتي صدور القرار وقامت محكمة التنفيذ باستخراج شيكات لكل منهما بقيمة إجمالية تتجاوز 940 ألف جنيه مصري