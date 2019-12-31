"دائم التعدي عليها بسبب منعها له من الخروج ليلاً، خوفاً عليه بسبب مرضه النفسي، منذ عدة سنوات، لكنه هذه المرة حاولت الأم منع نجلها، من الخروج ليلًا من المنزل، ولكنه رفض فأصرت على منعه فقام بإحضار" شاكوش حديدي"، وإنهال عليها ضرباً، فاستغاثت الجيران، ولكن نجلها قام بضربها عدة ضربات متتالية حتى فارقت الحياة، وعند محاولة الجيران الإمساك به، قام بالقفز من نافذة الطابق الثالث ولكنه سقط ارضًا ليصاب بكسر في قدميه، هكذا أكد مصدر أمني لـ"الوطن"، وفقاً للتحريات الأولية لجريمة القتل التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمنطقة قلين البلد التابعة لمدينة قلين في محافظة كفرالشيخ.

وقال المصدر، إن نيابة قلين، تستمع لعدداً من شهود العيان والجيران، فضلاً عن التحفظ على الشاب المتهم بقتل والدته، في المستشفى، وتعين حراسة عليه لحين تماثله للشفاء، بعدما أصيب بكسور مختلفة عقب إلقاءه بنفسه من الطابق الثالث، خلال مشاجرته مع والدته التي أودت بحياتها، مضيفاً أنه جرى تشريح الجثة والتصريح بدفنها.

وقتل الابن "مريض نفسي" والدته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وألقى بنفسه من الطابق الثالث بمنزله، وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، بإشارة من شرطة النجدة، تفيد قتل "محمد. ا. ع"، 25عاماً ، عاطل ومريض نفسي، والدته "زينات. ع. ب"، 52عاماً، ربة منزل، مستخدما أله حادة "شاكوش"، والقى نفسه من الطابق الثالث.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم مريض نفسي، وارتكب جريمته وألقى بنفسه من الطابق الثالث، ليصاب بإصابات بالغة، جرى التحفظ على الجثة في مكان الواقعة، وتحرير المحضر رقم 10034 إداري مركز قلين، وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، ودفنها عقب الانتهاء من التشريح.