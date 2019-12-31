تمكنت مباحث المرور بالغربية، اليوم، من شن حملة أمنية موسعة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون من قائدي السيارات والدراجات النارية المخالفة على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات والسنطة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود الجيار، رئيس مباحث المرور، يفيد بشن حملات مرورية مدعومة بدوريات من الشرطة السرية والنظامية، والتي أسفرت عن تحرير 345 مخالفة مرورية وتحصيل 64 ألف جنيه بغرامات فورية.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بطواقم من الشرطة السرية والنظامية لردع المخالفين والهاربين من الأحكام القضائية الجنائية والجنح تزامنا مع حلول أعياد الميلاد المجيدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الوقائع المذكورة، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.