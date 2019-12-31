أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 664 لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة خاصة جديدة.

ونص القرار على أن تنشأ جامعة خاصة مصرية باسم "جامعة رشيد" تكون لها شخصية اعتبارية ويكون مقرها المنظمة العمرانية الجديدة، رافد الطريق الدولي الساحلي، مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

قرار إنشاء جامعة رشيد يرجع إلى موافقة مجلس الوزراء، في نوفمبر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة رشيد" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة.

جامعة رشيد سيكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة ـ رافد الطريق الدولي الساحلي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات.

المسموح لهم الالتحاق بالجامعة

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لشروط مجلس الجامعة، وضوابط وزارة التعليم العالي، وتمنح درجة الليسانس والبكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراه.

التخصصات المتاحة

تتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض.