محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيرى الأول لبحث شكاوى المواطنين

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأول مع الأهالي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وحلها، بحضور اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة.

وفي الجزء الأول من اللقاء، الذي عقد بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة، استمع محافظ سوهاج، إلى الشكاوى العامة، والتي تنوعت مابين شكاوى خاصة بالصرف الصحي، والتعليم، والصحة، ومنظومة النظافة والتجميل، والطرق، والإسكان، ومواقف نقل الركاب، وشكاوى من مركبات التوكتوك، والباعة الجائلين، مؤكدا دراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك بعض المشكلات تحتاج فقط إلى الصبر لحلها والثقة من المواطنين، لافتا إلى أنه سيجرى اقتحام جميع المشكلات التي تؤرق المواطنين والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وكشف محافظ سوهاج عن خطة الدولة لتغطية جميع مدن وقرى المحافظة بخدمات الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن رؤية مصر 2030، والاهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى حرصه على الحفاظ على النسق الحضاري لسوهاج أثناء تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين، مشيرا إلى خطة المحافظة لتطوير مداخل مدينة سوهاج من جميع الاتجاهات، لافتا إلى الاستعانة بخبراء وأساتذة متخصصين من جامعة سوهاج في جميع المجالات للمساهمة في تنفيذ المشروعات وأعمال التجميل والتطوير للاستفادة من خبراتهم، مؤكدا أن الجامعة شريك أساسي للأجهزة التنفيذية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وكشف "الفقي" عن قراره بوقف قرارات النقل والانتداب للمعلمين بالتربية والتعليم في الوقت الحالي والالتزام فقط بالنشرات الدورية الصادرة من التربية والتعليم، لتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية، ومواجهة العجز في المعلمين.

وفيما يخص مشكلات التوكتوك، قال محافظ سوهاج، إنّه جرى وضع خطة للسيطرة على تلك المركبات، وتنظيم عملها من خلال الإعلان عن فتح باب الترخيص للمركبات بمركز أخميم كتجربة استرشادية سيتم تعميمها على باقي مراكز المحافظة تباعا.

وتوجه أحد المواطنين خلال اللقاء بالشكر للمحافظ لاستجابته السريعة لحالته والرد على اتصاله التليفوني الساعة الثالثة صباحا، والتوجيه بتوفير سيارة إسعاف ونقله فورا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ومتابعة الحالة.

وفي الجزء الثاني من اللقاء، استمع محافظ سوهاج، بمكتبه، لطلبات وشكاوى المواطنين الخاصة، وذلك بشكل فردي، حفاظا على خصوصية المواطنين، موجها بتوفير سيارة واصطحاب إحدى الحالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما وجه أيضًا بسرعة توفير جهاز تعويضي لأحد الأفراد من ذوي الإعاقة، وبحث حالة إحدى السيدات المعيلة لشخص من ذوي الإعاقة، والتي تقدمت بطلب لتقنين الأرض الخاصة بها.

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على طلبات بإنشاء أكشاك ببعض القرى لعدد من الحالات الأولى بالرعاية طبقاً للشروط المنظمة لذلك، إضافة إلى توفير المساعدات العاجلة وبحث توفير معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

وتقدم عدد من الشباب بطلبات لتوفير فرصة عمل، حيث وجه المحافظ، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومساعدة الشباب في إنشاء مشروعات صغيرة من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك وإدارة التنمية بالمحافظة والوحدات المحلية، لافتا إلى توجيهاته لوكيل وزارة القوى العاملة بضرورة استيفاء نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الإعاقة بجميع الشركات ومنشآت القطاع الخاص، تطبيقا للقانون.

كما أحال محافظ سوهاج عدد من الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.