وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على غلق 15 صيدلية إداريًا لمدة شهر، بسبب ممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسؤول.

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتطبيق القانون، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على عدد من الصيدليات بمدينة المنصورة، ومراكز السنبلاوين، ونبروه، والجمالية.