توجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة نقل الخدمة الطبية من المبنى القديم للمبنى الجديد.

وشدد على مدير المستشفى بتوفير القوى البشرية اللازمة للتشغيل، وتوفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة خلال احتفالات العام الميلادي الجديد، كما جرى مناقشة تطوير الأماكن القديمة والاستغلال الأمثل لها، بما يتناسب مع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تابع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الغسيل الكلوي، وتفقد وحدة معالجة المياه، وجرى المرور على قسم الحميات بالمستشفى، موجها مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.