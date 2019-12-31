أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، صيانة دورية للسور الحديدي لنفق الحدادين بالمدينة، بعد شكوى عدد كبير من المواطنين من سوء حالة للنفق وخطورته على أرواح المواطنين.

وقال محمد خيري عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة طوخ، إنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بشأن الصيانة الدورية للطرق والكباري حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف "خيري"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى حسم الخلاف مع هيئة الطرق والكباري بشأن صيانة السور الحديدي لنفق الحدادين، وجرى تكليف محمد ياسين، نائب رئيس المدينة، بعمل الصيانة اللازمة للسور الحديدي لنفق الحدادين بعد رفض هيئة الطرق والكباري صيانة السور.