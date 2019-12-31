أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات جديدة، تعد الثالثة منذ توليه، بين قيادات المراكز والمدن، شملت 6 قيادات جديدة، وإعادة أحد القيادات لعمله الأصلي.

تضمن القرار الذي حمل رقم 584 لسنة 2019 نقل كل من كريمة صديق عبدالغفار، من نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، إلى نائب رئيس حي شرق المنصورة، ومدحت يس السعيد خلاف، من رئيس الوحدة المحلية لقرية إخطاب بمركز أجا، إلى نائب رئيس حي شرق المنصورة، وعبدالمنعم يوسف عبدالمنعم، من مدير الشئون الإدارية بمركز ومدينة دكرنس، إلى نائب رئيس مركز ومدينة المطرية.

كما تضمن القرار نقل سكينة أحمد جلال الحسيني، من وكيل إدارة مشروعك بمركز ومدينة دكرنس، إلى نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأحمد مبارك محمد ربيع نجم، من رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت الكرما، بمركز طلخا إلى نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومحمد أحمد صابر رضوان من مدير جهاز 15 مايو بجمصة إلى نائب رئيس مدينة محلة دمنة.

وألغى المحافظ ندب محمد أنور علي أحمد من العمل نائب رئيس حي شرق المنصورة، وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة طلخا بوظيفة تعادل وظيفته وفقا لحاجة العمل.

وأكد المحافظ في قراره على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك.