تجدد الاشتباكات بين الشرطة اليونانية ومهاجرين يحاولون اختراق الحدود

تجددت الاشتباكات بين قوات الشرطة اليونانية والمهاجرين بالقرب من الحدود التركية مساء اليوم السبت ما أدى إلى جرح اثنين من المهاجرين الذين حاولوا اختراق الحدود باتجاه اليونان.. وسط اتهامات لتركيا بتقديم العون للمهاجرين لتنفيذ الاعتداءات ضد الشرطة اليونانية.

وذكرت شبكة إيه.بي.سي. نيوز الأمريكية أن المهاجرين قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة اليونانية التي ردت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لإفشال محاولاتهم هدم السور الحدودي ودخول الأراضي اليونانية.

وقال مسئول بالحكومة اليونانية إن استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه جاء بغرض ردع المهاجرين ومنعهم من تدمير السور الحدودي.

على صعيد متصل، اتهمت حكومة اليونان عناصر من الجيش والشرطة العسكرية التركية بتقديم العون للمهاجرين في الاعتداء على أفراد الشرطة اليونانية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة اليونانية أجهضت - خلال الأسبوع الماضي - أكثر من 38 ألف محاولة عبور للحدود مع تركيا إلى داخل أراضيها، حيث قامت الشرطة اليونانية بالقبض على 268 شخصا يمثل السوريون 4% منهم، فيما ألقت اليوم القبض على 27 آخرين أغلبهم من باكستان وأفغانستان.