لو عايز تغير اسمك.. تعرف على الإجراءات اللازمة

أوضح المحامي محمد حمزة، المختص بقضايا الأحوال المدنية، لـ"الوطن" الإجراءات والمستندات اللازمة لتغير الاسم الشخصي، استمرار للخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها:

الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم الشخصي

ـ صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.

ـ شهادات ميلاد الوالدين.

ـ وثيقة الزواج إذا كان الشخص متزوجا.

ـ شهادة التجنيد، في حالة كان أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها للذكور فقط.

ـ تقديم قيد عائلي لبيان وجود شقيق له بنفس الاسم الذي يريد التغير إليه، من عدمه، استنادا إلى أنه لا يجوز تسمية الأخوات بنفس الاسم.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي إذا كان بلغ السن القانوني، وقام باستخراجها.

ـ استعلام وفاة وميلاد من مصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني التابع له.

ـ نموذج 80 الخاص بتغير الاسم.

الخطوات المتبعة لتغير الاسم الشخصي

تذهب الخطابات إلى الجهات المختصة للتأشير عليها، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى

ـ السجل المدني.

ـ تنفيذ الأحكام.

ـ البحث الجنائي.

ـ مصلحة الجوازات للاستعلام عن إذا كان مدرج على قوائم الممنوعين من السفر من عدمه.

ـ بعد ورود هذه الخطابات تدخل الأوراق لجنة ثلاثية، مكونة من المحامي العام، أو من ينوب عنه، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومفتش الصحة، وذلك طبقا للمادة 46 من قانون الأحوال المدنية، رقم 43 لسنة 1994.

ـ بعد صدور القرار يتم تغيير شهادة الميلاد أولا ثم تغير بطاقة الرقم القومي.

ـ الشهادات والرخص والمؤهلات يتم تغيرها من خلال نموذج 24، طبقا لقانون الأحوال المدنية، رقم 1433 لسنة 1994.