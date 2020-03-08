30 مليون جنيه لتطوير الطرق الداخلية بطور سيناء

تابع أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الأحد، مشروعات تطوير الكورنيش وممشى أهل مصر ورصف وازدواج طريق مدخل جامعة الملك سلمان وشارع النادي وقرية الوادي.

وقال المهندس ممدوح المحمدي، مدير مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء، أنه جاري ازدواج طريق مدخل جامعة الملك سلمان بطول كيلو متر، ومن المقرر أن يتضمن الطريق 8 بوابات لربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، منهم طريق الخدمة والطريق الرئيسي طور سيناء / شرم الشيخ.

وأكد مدير مديرية الطرق أنه جارى تطوير الطرق الداخلية بمدينة الطور بتكلفة 30 مليون جنيه منها ازدواج طريق حي النادي، وطريق جامعة الملك سلمان، وربط بعض الأحياء ببعضها، مثل ربط حي النصر الجديد بطريق الخدمة، وربط حي الفيروز بطريق مدخل المدينة، وربط طريق منطقة ابني بيتك بطريق الوادي.