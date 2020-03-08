"المركزي": نتعاون مع الصندوق العربي لتسوية الديون بين الدول العربية

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الدول العربية تواجه الكثير من التحديات، مثل التحديات الجيوسياسية الموجودة في بعض الدول، والتي لها تأثير، إضافة إلى ارتفاع الديون في الدول العربية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر على حجم التجارة العالمي وبالتالي تؤثر على حجم التجارة بين الدول العربية، مؤكدا أن هذه فرصة ليكون هناك تركيز للتجارة البينية بين الدول العربية لتعويض التأثير الذي حدث بالتجارة العالمية، كما أن أسعار البترول دون المستويات المطلوبة حاليا ما تؤثر لبعض الدول المصدرة للنفط.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على شاشة "EXTRA NEWS"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، أن البنك المركزي يتعاون مع صندوق النقد العربي لتسوية الديون بين الدول العربية، كما سيجرى تطبيق نظام تسوية المدفوعات بين الدول العربية خلال العام الحالي أو المقبل.

وأشار إلى البنك المركزي يعزز من جهود التعاون مع الدول الأفريقية ماليا واقتصاديا، حيث استفادت 28 دولة أفريقية من البرامج التدريبية التي يقدمها البنك المركزي، وهناك تعاون وثيق بين مصر والدول العربية والأفريقية لتطوير القطاع المصرفي.