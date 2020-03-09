"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية لتوضيح فضل ومكانة الشهداء 

يطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم حملة توعوية شاملة للتوعية، بفضل ومكانة الشهداء، تزامنا مع "يوم الشهيد"، الذي يوافق 9 مارس من كل عام، في إطار خطة المجمع التوعوية بالقضايا التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواصل الفعّال والمستمر مع أفراد المجتمع.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ الحملة يشارك فيها 3500 واعظ وواعظة في جميع أنحاء الجمهورية في المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب، والنوادي، والأمن المركزي والسجون، والمصالح الحكومية، للوصول لأكبر عدد من الجماهير بمختلف فئاتهم الفكرية والعمرية والثقافية.

وأضاف عيّاد أنّ الحملة تركز على بيان مكانة الشهداء ودورهم العظيم في حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه من أعداء الوطن الذين يتربصون به سواء من الداخل أم من الخارج.

وأوضح الأمين العام أنّ الحملة تستهدف ترسيخ روح التضحية في جميع فئات المجتمع المصري وخاصة الشباب، لأجل حماية الوطن، والتقدير والإعزاز لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن، مع ذكر نماذج من تضحية الشهداء على مر التاريخ، والدروس المستفادة من تلك التضحيات الهائلة.

وأشار عياد إلى أنّ الحملة تتناول أيضًا بيان فضل مصر عبر التاريخ، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأهلها وأنّهم في رباط في وجه أعداء الإنسانية جميعًا.