صور.. إقبال سياحي كبير على المناطق الأثرية بالأقصر

شهدت المناطق الأثرية والسياحية المختلفة بمدينة الأقصر، اليوم، إقبالا سياحيا كبيرا حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن آلاف من الزائرين والوفود السياحية أجروا العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي وكذلك المتاحف الأثرية.

وأشار إلى أن معدلات الزيارة تزداد يوما بعد يوم في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر، مبينا أن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد الكرنك -على سبيل المثال- قد فاقت معدلاتها التي جرى تسجيلها في التوقيت نفسه من العام الماضي، فهناك حالة ازدهار السياحي بجميع المناطق الأثرية.