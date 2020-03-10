9 خطوات للحصول على تصريح توصيل مرافق

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن طلب الحصول على تصريح توصيل مرافق دائمة من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى يستلزم من المواطن التقدم للحى ببعض المستندات.

وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن"، أن إجراءات الحصول على تصريح توصيل مرافق تتطلب التقدم للحي ببعض المستندات ومنها.

-صورة بطاقة الرقم القومى

-صورة فوتوغرافية للعقار

-شهادة صلاحية المبنى للاشغال مرفق به نسخة من الرسومات المعتمدة من المهندس المشرف

-صورة رخصة المبانى

- تقرير ربع سنوى من المهندس المشرف على الأعمال المرخص بها

-أصل إيصال التأمينات

-إخطار بدء التنفيذ

- صورة عقد المقاولة

-صورة شهادة الإشراف.