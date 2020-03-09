بحضور نجليه.. تكريم الشهيد أحمد إسماعيل في احتفالية ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لحضور الاحتفال بيوم الشهيد، بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده اسماعيل الرسمية، في إطار الاحتفال بيوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.

حضر الاحتفال العقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، وسهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، ودرويش حيدر مدير عام التعليم العام.

وأكد الدكتور عاصم سلامة، أن القوات المسلحة وشعب مصر يحتفلون بهذا اليوم التاسع من شهر مارس، عرفانًا بالجميل لأبناء مصر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم ليحيا الوطن في أمن وأمان، مؤكدًا أهمية أن يقرأ التلاميذ تاريخ مصر وانتصاراتها على مر التاريخ، وأن يعتزوا ويفتخروا برجال القوات المسلحة الذين يدافعون عن أرض مصر بأرواحهم.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم اسم الشهيد الرائد محمد أحمد عبده اسماعيل، وذلك بحضور نجليه "عمر"، و"محمد "، وكذلك زوجته التى عبرت عن سعادتها بتكريم اسم زوجها الشهيد الذي ضحى من أجل وطنه، ومؤكدة على أنه مثار فخر واعتزاز لطفليه، خاصة أن المدرسة التي يدرسان بها تحمل اسم والدهما البطل.