البابا يترأس صلوات تجنيز رئيس دير الأنبا بيشوي

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدا الثلاثاء، صلوات تجنيز الأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الذى توفى، أمس، عن عمر يناهز 84 عاماً.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان، إن المشاركة فى صلوات التجنيز التى ستقام فى الثانية عشرة ظهراً، ستكون مقتصرة على أعضاء المجمع المقدس والرهبان والكهنة فقط.

واعتذر دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الذى ستقام فيه صلوات التجنيز، عن عدم استقبال أى زيارات، سواء للأفراد أو المجموعات خلال اليوم وغدا، على أن تُفتح أبواب الدير بدءاً من صباح الأربعاء بعد أن يكون قد تم إيداع جثمان الأسقف فى المزار الخاص به، لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لزيارته. وأعلن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى عن تجهيز الكنيسة مزاراً للأنبا صرابامون، بجوار مزار البابا شنودة الثالث، فى الدير ذاته.

من جهة أخرى، دشن الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، فى الأحد الثانى من الصوم الأربعينى المقدس (أحد التجربة)، مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية منقطين التابعة للإيبارشية، حيث تم تدشين المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والمذبح الجانبى على اسم القديس الأنبا أنطونيوس. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الكنيسة المدشنة تمت توسعتها لتصل إلى 600 متر بالإضافة إلى مبنى خدمات على نفس المساحة.