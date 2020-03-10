اعرف حقوقك.. اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيا، على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، بعد مراجعته من مجلس الدولة.

وجاء الهدف من تعديل هذا المشروع لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية وبينها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها.

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

تتخذ المؤسسات والجهات ‏التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو ‏القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة ‏تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:‏

‏توجيه تنبيه.‏

الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات ‏تصحيحية خلال مدة محددة.‏

منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة ‏لا تجاوز سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ‏تنفيذ ذلك.‏

تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة ‏‏"الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال ‏المشار إليه، كما تستبدل كلمة "فوراً" بعبارة "على ‏وجه السرعة".

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ‏وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا ‏تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12)