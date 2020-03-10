في حملة للرقابة.. إحالة 528 موظفا بمستشفيات الدقهلية للتحقيق

أحالت حملة مفاجئة من محافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية أمس، بنطاق المنصورة "شرق وغرب ومركز" 528 موظفا بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية فقد خرجت الحملة برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بنطاق حي شرق وحي غرب ومركز المنصورة وذلك بمشاركة نحو 300 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية.

وتشكلت 3 مجموعات الأولى برئاسة هيثم الشيخ نائب المحافظ، بنطاق حي شرق والثانية برئاسة سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، بنطاق مركز المنصورة والثالثة برئاسة منال الغندور السكرتير المساعد بنطاق حي غرب، وشارك الحملة العميد تامر هاشم والعقيد حامد إسماعيل، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

وتفقد نائب المحافظ ومرافقوه مستشفى العام الجديد "الدولي" بالمنصورة ومستشفى التأمين الصحي بسندوب للوقوف على مستوى تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين عليها ووجَّه لمدير مستشفى الدولي بسرعة إصلاح 6 أجهزة فنت معطلة وتوفير نواقص المستلزمات بقسم القسطرة القلبية والانتهاء من قوائم الانتظار لحالات جراحة العظام وأيضا وجَّه لمدير مستشفى التأمين بصيانة لوحة الكهرباء بالمستشفى وضبط درجة حرارة الترموستات لثلاجة المستشفى.

وقطاع الصحة تم المرور على 117 من المنشآت الصحية ووحدات الرعاية ومنشآت للعلاج الحر ومنشآت غذائية، بالإضافة إلى صيدليات ومدارس ومصالح حكومية وأسفر عن غلق 5 منشآت طبية خاصة بمدينة المنصورة لوجود مخالفات جسيمة و5 منشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة وتم تحرير 52 لمنشآت غذائية لوجود نقص في الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية وتحرير 2 محضر ضبط أغذية للاشتباه في عدم صلاحيتها.

وجرى تحرير 14 محضرا لصيدليات خاصة لوجود أدوية جدول مخدرات ومنتهية الصلاحية، بالإضافة لتحرير 5 محاضر تجمع قمامة لمخالفة الاشتراطات الصحية.