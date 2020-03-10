شوقي: وظيفتي تعليم الطلبة وحمايتهم.. لكن الدولة مش بتقف حتى في الحروب

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبات الطلاب وبعض أولياء الأمور على السوشيال ميديا بتعليق الدراسة تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، حيث قال: "يعني لو قفلنا المدارس مصر هتنجو من الكورونا؟"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "شوقي"، أن تصريحات البعض بأن الدولة لم تعلق المدارس وتعرض حياة أبنائها للخطر لا يليق، حيث إن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من انتشار كورونا: "الحكومة والجهات السيادية والله ما بتنام، والوزراء والقيادات في الدولة عندهم أبناء وأحفاد، وكلام الناس على السوشيال ميديا لا يليق"، موضحًا أن هناك جهات من مصلحتها استمرار تلك الشائعات من أجل وقف الدراسة.

وتابع: "وظيفتنا ووظيفتي أنا كوزير للتعليم إننا نعلم الولاد وفي نفس الوقت نحافظ على صحتهم، مش يقعد في البيت عشان كورونا ونعلق المدارس وبعدين نلاقيه في النادي، الناس شغالة والوزارات كلها شغالة ورئيس الوزراء بيكلمنا على مدار اليوم، صحة الطلاب وتعليمهم على رأس أولوياتنا وصحتهم قبل تعليمهم كمان"، موضحًا أنه سيكون مخطئا إذا تم تصعيد طالب للسنة الأعلى دون أن يجتاز كل المقررات.

وواصل: "البلد مش بتقف حتى في الحروب، التعليم يؤثر على ملايين الطلاب، وبعدين الإنفلونزا العادية أخطر من فيروس كورونا بكثير، وكورونا لا يؤثر سوى على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكذلك كبار السن، والدول اللي علقوا الدراسة لا يعدوا على الأصابع، المدارس في باقي الدول شغالة، كل دولة بتاخد القرار بناء على ظروفها، ونرفض ما يقال أن الدولة عاوزة تعيي أبنائها، ده نوع من أنواع الضغط لتعليق الدراسة".