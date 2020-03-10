فودة يقرر فحص العاملين والزائرين بالمدن السياحية لمواجهة فيروس كورونا

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا طارئا بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وجميع قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ومدير عام الصحة بالمحافظة، ومدير مرفق الإسعاف، ومدير غرفة الفنادق، وشركات السياحة، ومدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور أيمن رخا، مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء، جميع الإجراءات والتعليمات، وآلية التنفيذ على أرض الواقع لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر محافظ جنوب سيناء، تعليمات بضرورة فحص جميع العاملين بالفنادق، والمنشآت السياحية بالمدن السياحية داخل المحافظة، بالإضافة لزوار المدينة والمقيمين في الفنادق والمنشآت السياحية على مختلف أنواعها.

كما قرر المحافظ، إقامة نقطة فحص بمنطقة عيون موسى لفحص جميع الوافدين للمحافظة عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي "الطريق البري" قبل دخولهم المحافظة، بالإضافة لإجراءات الحجر الصحي والفحص بجميع المنافذ الجوية والبحرية، ومنفذ طابا البري، والسقالات المختلفة بالمحافظة.

واستعراض المحافظ التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات، للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن، ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وأكد المحافظ وضع الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة، والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات، مع الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة، والتواصل على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، والإبلاغ في حالة الاشتباه في حالات مصابين جديدة، أو أي إجراءات يجرى اتخاذها للوقاية.

كما جرى استعراض الإجراءات التي تتبعها المحافظة فيما يخص المساجد الأهلية التي تتبع المحافظة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يجرى تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة.

وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة، أكد المحافظ ضرورة التنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة، للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها، وكذا المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة، واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

واكد المحافظ على عقد اجتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية ومديري المديريات المختلفة بالمحافظة، لمتابعة تطورات الموقف.