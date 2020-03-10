شوقي يسأل المطالبين بتعليق الدراسة: هتبطلو تروحو الدروس؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المطالبات من قبل البعض على السوشيال ميديا بضرورة تعليق الدراسة تخوفًا من فيروس كورونا وأصبحت حاليا التريند في مصر شيء غريب، كما لو كانت كورونا لا تأتي إلا في المدارس، "محدش قال في السينما ولا الكافيه ولا المهرجانات ولا الماتش ولا المترو، هل نخشى كورونا في المدارس فقط، يعني لو علقنا الدراسة هتعملوا لأولادكم حجر صحي في البيت ولا هتسيبوه يروح الدروس".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن وزارة التعليم لا تتحرك بناء على السوشيال ميديا، ولا على ما يطلبه المستمعون، "إحنا بنمشي بعلم، ولا يوجد ما يستدعي القلق حتى اللحظة الحالية"، موضحًا أن هناك إدارة أزمات كبرى في مجلس الوزراء تضم كل الجهات المعنية ويجب الثقة في عمل تلك اللجنة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بينما الضغط الذي يمارس على السوشيال ميديا يأتي لأغراض محددة وتخدم أغراض معينة، مؤكدًا أن ما يطلبه البعض على السوشيال ميديا بإلغاء أجزاء من المنهج والاكتفاء بالقدر الذي تم تدريسه وخوض الامتحانات بسبب الامتحانات مطالب عبثية لا يتم الالتفات إليها، "اللي عاوز يتعلم هيتعلم وإحنا اللي هنقرر إذا كان اتعلم ولا لا".

وتابع: "إذا اضطررنا وتم وقف الدراسة، هنمتحن تاني يعني مش إجازة مفتوحة، لازم يعرفوا إن القرار ده له ثمنه ولو الإجازة طولت هنفضل في نفس السنة الدراسية، وبعدين الأرجنتين والبرازيل والهند موقفوش الدراسة، اشمعنا بقى تذكروا دول معينة وتقولوا الدول دي وقفت الدراسة"، موضحًا أن فيروس كورونا ينتقل في نقط غير محدده وبالتالي ليس مقتصرا على المدارس.

وواصل: "كل الإجراءات الاحترازية بنقوم بيها في المدارس والجامعة وإذا استقر الرأي على ضرورة تعليق الدراسة بسبب حدث حصل بكرة مش موجود النهاردة، اتأكدوا إن فيه عيون ساهرة للحفاظ على ولادهم، إلى هذا الحين لا يجب الاستماع للسوشيال ميديا".