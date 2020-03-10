قنا تواجه كورونا بمنع إجازات الأطباء والعاملين بالمراكز الصحية

منعت مديرية الصحة في محافظة قنا الإجازات للأطباء وجميع العاملين في المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات ومعامل، وقررت رفع حالة الطوارئ القصوى كإجراءات احترازية ضد فيرس كورونا.

وقرر مركز دندرة الثقافي وقف المؤتمر القطري التاسع والأربعين، وكذلك المنتدى الثقافي السادس، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر المركز بيانًا، اعتذر فيه عن عقد المؤتمر القطري التاسع والأربعين والمنتدى الثقافي السادس، والذي كان مزمعًا إقامته المزمع إقامته في 20، و21، و22 مارس الجاري.

وقال الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مراكز دندرة الثقافية، إن القرار يأتي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.