"هعينكم في الحكومة".. حيلة رجل أعمال للنصب على الباحثين عن فرص عمل

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مالك شركة مبيدات زراعية، مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، بتهمة الاستيلاء على 500 ألف جنيه من 5 أشخاص؛ بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية،

وورد بلاغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من 5 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بتعرضهم من قبل أحد الأشخاص للنصب والاحتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن مالك شركة مبيدات زراعية، مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وسبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "تزوير، تبديد"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال لستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكيين على 500 ألف جنيه؛ بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته بمسؤولي تلك الجهة؛ إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.