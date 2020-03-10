لمنع التجمعات.. رفع المحاضرات إلكترونياً لطلاب جامعة طنطا

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم توجيه جميع عمداء الكليات بضرورة رفع جميع المحاضرات السابقة والمتبقية في العام الدراسي الحالي إلكترونياً على المواقع الإلكترونية للكليات والبوابة الإلكترونية للجامعة، بجانب طرح أسئلة تغطي مضمون المحاضرة.

وقال إن هذا القرار جاء بناء على توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الحامعة، وفي إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة بمنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الرفاعي"، إلى تكليف لجنة من الجامعة بمتابعة المحاضرات التي يتم رفعها على مواقع الكليات والبوابة الإلكترونية، موضحاً أن من لا يلتزم بتنفيذ تلك التعليمات سوف يتعرض للمساءلة.