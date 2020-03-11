عراقي يذبح خطيبته وطفلها في الإسكندرية.. والمحكمة: إعدام

بعد مرور 10 أشهر على مقتل ربة منزل ونجلها داخل شقتهما في منطقة المنتزه بالإسكندرية على يد خطيبها عراقي الجنسية، أصدرت أمس محكمة جنايات الإسكندرية، حكما بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي في إعدامه، وتحديد جلسة 28 مارس الجاري للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية إلى 13 مايو 2019 عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل ونجلها بمحل سكنهما بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم أن المتهم ع.ن.ع، 30 سنة، عراقي الجنسية، تربطه علاقة خطوبة بالمجني عليها ف.م.ع، ربة منزل، منذ أسبوع سابق للواقعة وعندما اكتشفت سوء سلوكه، قررت إنهاء العلاقة فقام المتهم بتهديدها في حالة إنهاء العلاقة، فقرر الانتقام منها مستخدما سلاح أبيض سكين وقام بطعنها عدة طعنات وعند مشاهدة نجلها للواقعة قام المتهم بطعنه واستولى على المشغولات الذهبية وهاتفين وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.