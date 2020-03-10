بالصور.. "القاهرة" تواصل تعقيم مقرات الأحياء

تواصل أحياء محافظة القاهرة، القيام بأعمال تطهير ورش مقرات الأحياء للوقاية من انتشار أى أوبئة، وللوقاية من فيروس كورونا كإجراء احترازى بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطية نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، قام حي الخليفة بقيادة العميد حاتم السبع، رئيس حي الخليفة، بالاجتماع مع وحدة الرصد البيئي بالحي ومتعهدي الجمع السكني بالحي والمتابعة الميدانية وأسفر الاجتماع عن توفير مواد لتطهير مقر رئاسة حي الخليفة والمركز التكنولوجي بالحي وأماكن تجمعات القمامة بالحي وذلك في إطار الحرص على صحة المواطنين والمتعاملين معهم، وتم القيام بعملية التطهير داخل الحي والمركز التكنولوجي .

وأكد حاتم السبع ، رئيس حى الخليفة، أن أعمال التعقيم ستتم يوميا للمقر الإدارى للحي والمركز التكنولوجي وأماكن تجمع القمامة وأماكن تجمعات المواطنين.