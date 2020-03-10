"المنشآت السياحية" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن إصابات كورونا

أخطرت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، أعضاءها بالجمعية العمومية، بتخصيص وزارة السياحة والآثار، خط ساخن على مدار الساعة (105)، للإبلاغ عن أي حالات يظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19 من العاملين أو روادها.

وأكدت الغرفة في منشورها الدوري الذي أرسلته لأعضائها، على أهمية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار المرض، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء ووزارتي السياحة والصحة طالبوا كافة الجهات السياحية بالتواصل مع المراكز الصحية والمستشفيات وسرعة الاتصال بالخط الساخن حال ملاحظة أي أعراض للمرض على أي وافد أجنبي لمصر في فترة حضانة المرض وهي 14 يوما، بالتنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات.

ولفتت إلى أنه جرى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع أي حالات مرضية قد تظهر، مع ضرورة توافر كل عناصر السلامة المهنية والصحية والسياحية والبيئية في المنشآت والمطاعم السياحية.